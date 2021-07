Stadio Dorico, riprendono i lavori: tocca alla nuovissima tribuna coperta

Ripartono i lavori allo stadio Dorico per quello che va considerato, a tutti gli effetti, il secondo step della ristrutturazione dello storico impianto del Viale della Vittoria. Dopo il campo già in uso da quasi un anno, toccherà alla nuovissima tribuna coperta che – come da progetto – rispetto al “vecchio settore” sarà ribassata, più vicina al terreno di gioco e sul modello inglese per favorire la migliore visuale possibile. 868 saranno i posti a disposizione e, naturalmente, saranno previsti tutti i servizi igienici anche a favore dei portatori di handicap.

La ditta vincitrice dell’appalto, l’ Appalti&Servizi Srl di Gaeta ha già “cantierizzato” la zona ed è obiettivo dell’amministrazione comunale concludere il prima possibile questo step per poi dedicarsi completamente alle ultime migliorie fissate per il 2022, anno in cui è prevista la conclusione definitiva del progetto. Insieme alla tribuna, il cui ingresso per i tifosi rimarrà quello del Viale del Vittoria mentre gli atleti entreranno da Via Damiano Chiesa, saranno realizzati anche i nuovissimi spogliatoi che sostituiranno i container provvisori adibiti alla vestizione degli atleti.

Una volta terminata la tribuna, nel 2022 sarà la volta della demolizione della gradinata scoperta che sarà sostituita in superficie da due campi da tennis e uno da padel. Inoltre sarà sistemato il portale d’ingresso che si presenterà anch’esso nuovo e arricchito da un punto ristoro.