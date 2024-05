Intervento alla fognatura in corso Amendola: scattano le limitazioni al traffico. Come cambia la viabilità

ANCONA - A causa di un intervento di rifacimento della pubblica fognatura in Corso Amendola, che verrà eseguito a partire da domani, 15 maggio, fino al 7 giugno, si rende necessario adottare alcuni provvedimenti di limitazione al traffico quali l'istituzione del senso unico di marcia con direzione Piazza Don Minzoni- Largo Cappelli; il divieto di sosta e di fermata lato destro nella medesima diretterice e l' obbligo di svolta a sinistra in direzione via Orsi per i veicoli che escono dai passi provati o dalla attività presenti. Inoltre, per i veicoli percorrenti la direttrice di marcia largo Cappelli- Piazza don Minzoni, l'obbligo di svolta a sinistra con direzione via Orsi- via Maratta, e a destra con direzione Via Orsi- Viale della Vittoria. In direzione via Cadorna in Corso Amendola verrà segnalato il divieto di accesso.