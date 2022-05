Lavori in centro, l'agonia degli automobilisti: code e ingorghi sotto il solleone

ANCONA - Lavori in centro, è polemica sugli orari dell’asfaltatura delle vie limitrofe a piazza Cavour. Il cantiere di via Vecchini causa gravi disagi al traffico e non sempre si vedono agenti di polizia municipale a gestire la viabilità. Il caso è stato sollevato in consiglio comunale da Forza Italia.

Il post

Stefano Tombolini, consigliere comunale della lista 60100, ha postato su Facebook una foto scattata questa mattina. «Lavori nel principale snodo del centro cittå, 11 del mattino di lunedì, ma nemmeno un vigile urbano per provare a regolare il traffico! Rimango in po' perplesso. Eppure sono le strade che girano intorno al Comune».

La replica

«Quegli interventi sono stati previsti subito dopo la fiera di San Ciriaco, per non correre il rischio di non finire in tempo- ha spiegato in consiglio comunale l’assessore Stefano Foresi- lo spostamento del capolinea è stato una mossa vincente, la polizia locale ci è vicina. Interveniamo su strade con un flusso importante, alle 12 smettiamo di lavorare per riprendere alle 14. Il problema più grosso- spiega Foresi- è in via Frediani, perché particolarmente stretta. Qualche problematica è normale che ci sia, il momento più delicato è all’entrata e all’uscita delle scuole, quando i vigili li abbiamo occupati là. In un'altra settimana però contiamo di completare tutto». Sulla vicenda è intervenuto anche l’assessore ai Lavori pubblici, Paolo Manarini. In particolare, Manarini si è concentrato sui prossimi lavori in via San Martino: «Faremo in modo di non creare disagi per la viabilità del centro storico».