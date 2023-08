Lavori per la Centrale Operativa Territoriale e Casa della Comunità, traslocano servizi e uffici

FABRIANO- Per consentire l’avvio dei lavori della Centrale Operativa Territoriale (COT) e Casa della Comunità di Fabriano, così come stabilito nel PNRR, in questi giorni è in fase di svolgimento il trasferimento dei servizi territoriali e degli uffici amministrativi attualmente ospitati nello stabile di via Marconi 9. Alcuni di questi troveranno la nuova collocazione e apertura al pubblico in via Brodolini 117, presso i locali del Distretto Sanitario. In particolare stanno effettuando lo spostamento i servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e l’Ambulatorio Infermieristico siti al piano terra di via Marconi il cui trasferimento è previsto in via Brodolini il 4 settembre (primo giorno di operatività nella nuova sede). Parimenti si sta trasferendo l’ufficio invalidi civili attualmente al secondo piano di via Marconi, che sarà operativo nella nuova sede il 5 settembre. Il Centro Diabetologico, ora dislocato al primo piano di via Marconi, aprirà in via Brodolini il prossimo 6 settembre.

Questi servizi adotteranno, la prossima settimana, nella nuova sede, i seguenti numeri telefonici in sostituzione degli attuali: 0732.707702 (coordinatore ADI), 0732.707735 (ambulatorio ADI), 0732.707709 (sala infermieri ADI), 0732.707747 (accettazione ambulatorio del Centro Diabetologico), 0732.707745 (medicina legale ufficio invalidi). Nei prossimi giorni seguiranno comunicazioni riguardo al trasferimento degli altri servizi e uffici attualmente presenti nella palazzina.