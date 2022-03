Lavori in galleria, chiude un tratto dell'Asse: uscita obbligatoria

ANCONA - Il Comune informa che a seguito di lavori notturni nella galleria di Brecce Bianche (Asse Nord-Sud in direzione Sud), è stata disposta una modifica della circolazione. I provvedimenti avranno vigore dalle ore 21.00 del 31 Marzo alle ore 6.00 del 1°Aprile e dalle ore 21.00 del 1°Aprile alle ore 6.00 del 2 Aprile e riguarderanno l'interdizione della circolazione veicolare all'interno della galleria di Brecce Bianche in direzione via Bocconi-Baraccola.

Disposto quindi l'obbligo di uscita allo svincolo Università per i veicoli provenienti da via Bocconi. Qualora per motivi meteorologici o inconvenienti tecnici i lavori non fossero eseguiti, spiega sempre il Comune, saranno posticipati al primo giorno successivo utile.