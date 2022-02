Via Astagno, la pavimentazione aspetta: rischio perdita dalle condutture idriche

ANCONA - Chiazze di bitume per sistemare provvisoriamente le buche, pavimentazione fatta solo paraizlmente. A quando l’intervento definitivo in via Astagno? Si dovrà aspettare. Questo è quanto emerso in consiglio comunale dall’interrogazione di Andrea Vecchietti (M5S). «Sembra una strada di guerra, con 15 metri ripavimentati e il resto rattoppi in bitume» ha sbottato il consigliere.

«E’ in corso un accertamento di VivaServizi sulla situazione delle condotte idriche- ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici, Paolo Manarini- sembra che ci siano delle perdite e prima di fare qualunque intervento di pavimentazione bisogna approfondire le verifiche. Gli interventi fatti sono provvisori con asfalto facilmente rimovibile- ha continuato l’assessore- una volta risolta la problematica delle condutture completeremo il rifacimento della pavimentazione».