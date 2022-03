Quasi al termine i lavori di asfaltatura, poi la segnaletica

SENIGALLIA - Con l’inizio della media stagione e con l’innalzamento delle temperature, proseguirà l’attività di asfaltatura delle strade cittadine in modo che tutto sia pronto per l’inizio della stagione turistica.

Sono attualmente in corso di ultimazione i lavori di asfaltatura del Lungomare Mameli che erano stati sospesi nel periodo invernale. L’asfaltatura verrà eseguita fino all’altezza di Via Zanella, sottopassaggio compreso. Seguirà la realizzazione della segnaletica orizzontale.

Oggi sono iniziati i lavori di fresatura e asfaltatura di Via Da Palestrina; tali lavori saranno seguiti dall’asfaltatura di Via Zampettini e di Via Ponchielli. Questi lavori verranno portati a termine entro due settimane. Sono in fase di progettazione i lavori di asfaltatura di Via Puccini, Via Leoncavallo, Via S. Giovanni e Via Bellini.