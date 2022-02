Lavoratori over 50, ci siamo: scatta l’obbligo del Super green pass

Ci siamo. Da domani (martedì 15 febbraio) scatterà l’obbligo di Super green pass – la certificazione rilasciata solo a vaccinati o guariti dal Covid – per i lavoratori over 50 o comunque per chi compirà 50 anni entro il prossimo 15 giugno.

L’obbligo vale per chi non ha la prima dose di vaccino, per chi non ha effettuato il richiamo nelle tempistiche previste (21 giorni Pfizer, 28 giorni Moderna) e per chi lo stesso richiamo non lo ha effettuato prima che scadesse il Green pass. A tal proposito confermato l’aspetto sanzionatorio della misura. Multe da 600 a 1500 euro per chi, nello specifico, non ha il Super green pass e risulterà assente ingiustificato perdendo retribuzione e contributi. Se, al quinto giorno anche non consecutivo, proseguirà l’assenza di certificazione scatterà la sospensione del servizio senza stipendio.

Per i datori di lavoro, invece, sanzioni da 400 a 600 euro per le eventuali omissioni di controllo.