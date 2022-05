Vuoi lavorare per il Comune? Se percepisci il reddito di cittadinanza potrai pulire il Piano ed il Centro città

ANCONA- Trenta soggetti percettori del reddito di cittadinanza, a rotazione secondo una graduatoria individuata per metà dalle Politiche sociali del Comune di Ancona e per metà dal Centro per l’Impiego, saranno impiegati in opere a servizio della cittadinanza. Nello specifico si tratterà di attività complementari ai servizi di igiene urbano e verde pubblico, in particolare nelle zone del centro e del Piano San Lazzaro. Lo ha ufficializzato un’apposita determina, dopo l’ok della Giunta a marzo, che ha di fatto acceso il semaforo verde ai “Puc” (Progetti utili per la collettività).

A livello tecnico sono due le precise linee di intervento indicate dagli uffici. Il primo intervento riguarda – si legge nel documento – “attività complementari ai servizi di igiene urbana nel territorio del Comune quali lo spazzamento manuale delle strade, svuotamento dei cestini stradali e pulizia delle aiuole attraverso strumenti non motorizzati”. L’altro, invece, “attività consistenti nella raccolta di rifiuti di piccola entità presenti all'interno delle aree verdi e delle aiuole, attraverso l'uso di pinze o di altri strumenti non motorizzati”. L’orario di lavoro si estenderà, tendenzialmente, dalle 8 alle 12 della mattina del martedì e del giovedì e seguirà quello già previsto da parte delle ditte incaricate.