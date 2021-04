Dalle vignette sul web al date show: Laura Tanfani alla conquista dell'amore

E' diventata celebre con la sua pagina "Vita da commessa", ieri la chiaravallese di 32 anni Laura Tanfani è stata protagonista del programma Cinque ragazzi per me in onda su Sky

Nella stessa casa cinque pretendenti si contendono l'attenzione di Laura, chiaravallese di 32 anni. Alla fine la sua scelta ricadrà su Andrea, ragazzo anticonformista, vegano e attento all'ambiente. Ieri, alle 21.15, è andata in onda la seconda puntata del nuovo date show firmato Sky "Cinque ragazzi per me". Protagonista di questo episodio è la Tanfani, illustratrice diventata celebre sul web per le sue vignette e per aver realizzato la pagina "Vita da commessa" che le ha fruttato la pubblicazione di ben 3 libri.

Laura ha deciso di partecipare al programma con l'obiettivo di trovare un possibile compagno di vita nella metropoli di Milano dove si è trasferita pochi anni fa. «Sento l'orologio biologico arrivata a trent'anni - ha spiegato in puntata - quindi se trovassi la persona giusta con cui condividere un percorso di vita sarei felice». Finiti i convenevoli entrano subito in scena i cinque ragazzi pronti a mostrarsi al meglio delle loro capacità per affascinarla. Maximiliano, calzolaio di Saronno trentenne le regala un paio di scarpe artigianali dal tacco vertiginoso mentre Antonio, vocalist e insegnante di danza di Milano cerca di farla sciogliere con un workout e la punzecchia con battutine irriverenti. Giorno dopo giorno i ragazzi imparano a conoscersi e a scoprirsi. Ma lei dovrà scegliere uno solo dei pretendenti. Prima eliminerà Simone, 28enne commerciale, per mancanza di dialogo. Poi capitolerà Davide, 35enne milanese, per via del suo carattere inquadrato. Laura chiederà aiuto e suggerimenti sia alla coinquina che a Martina, sua amica d'infanzia. Alla fine sarà il 34enne Andrea, musicista di Milano di origini napoletane, ad avere la meglio. Tra i due, al termine dello show, scatterà un bacio passionale.

