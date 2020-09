Consumo alimentare e cambiamento climatico, Laura Serpilli tra i protagonisti del TEDxCoriano

La lotta al cambiamento climatico parte da Ancona. Sarà l'anconetana Laura Serpilli, direttrice dell'Osservatorio VeganOK, una delle protagoniste assolute dell'edizione 2020 di TEDxCoriano, il format dedicato alla promozione di idee di valore attraverso eventi ispirazionali di interesse internazionale (con oltre un miliardo di visualizzazioni worldwide), in programma il 10 ottobre prossimo a partire dalle 14 in provincia di Rimini. L'iniziativa è patrocinata da Asvis, Legambiente, Regala un albero, Scuola di dottorato internazionale, Acqua Foundation, Stile Naturale.

La Serpilli salirà sul palco di TEDxCoriano per proporre soluzioni) in qualità di direttrice dei contenuti dell'Osservatorio VeganOK (www.osservatorioveganok.com); la marchigiana, classe 1986, è anche responsabile del coordinamento imprese nell'ambito del Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio e portavoce dell'azienda nel progetto (coordinato dalla Ong Safe) di creazione di uno standard europeo sul concetto di "vegan". “Esiste una stretta correlazione tra il consumo alimentare e il cambiamento climatico ed è questo uno degli aspetti che il mio lavoro mira ad approfondire – afferma la Serpilli -. C'è uno studio molto significativo, risalente al 2018 e realizzato dall'Università di Oxford, che certifica in maniera chiara la correlazione tra abitudini alimentari e il climate change. Non è il solo, ce ne sono molti altri autorevoli che dimostrano il legame. In effetti un'alimentazione plant-based è uno dei modi più incisivi per ridurre l'impatto dell'uomo sul pianeta terra”. Dopo l'esperienza del 2019 nella cornice di San Patrignano, TEDxCoriano torna per sensibilizzare le coscienze e lanciare un forte messaggio sul territorio: il cambiamento climatico è già in atto e urgono azioni concrete. Cosa può fare ciascuno di noi, nel proprio piccolo e attraverso gesti quotidiani, per invertire la tendenza e salvaguardare il nostro mondo? Sul palco 9 speaker di fama nazionale che hanno trasformato l'impegno ecologista in una mission di vita e che con il loro esempio e la loro testimonianza potranno ispirare il pubblico su temi quali l'energia pulita, le abitudini alimentari, il consumo critico e il rispetto dell'ambiente. L'evento di Coriano si riallaccia a Countdown, un'iniziativa lanciata a livello mondiale da TEDGlobal e finalizzata a sostenere ed accelerare la realizzazione delle soluzioni alla crisi climatica (400 gli eventi che verranno organizzati in una settimana). L'obiettivo di Countdown è costruire un futuro migliore per tutti. Come? Riducendo della metà le emissioni di gas serra entro il 2030, per un mondo più sicuro, più pulito e più giusto, consci che le crisi economiche e sanitarie in corso ci stiano ricordando un fatto importante: facciamo tutti parte dello stesso fragile sistema, dipendenti dalla natura e gli uni dagli altri.

Per questo TEDxCoriano sarà un evento interamente ecosostenibile ed ecocompatibile. Una scelta precisa che coinvolgerà in maniera diretta partner, sponsor, fornitori e la grande rete di volontari che renderanno possibile l'appuntamento. Una scelta che ricade in primis sulla location: l'Ecoarea di via Rigardara, a Cerasolo. Una realtà all'avanguardia, costruita in bio-edilizia, capace di integrare soluzioni di efficienza energetica, arredi green-oriented e una tecnologia domotica avanzata. Alla guida di Ecoarea c'è Romano Ugolini, vice presidente dell'associazione Resilienza Territoriale, che ha portato il format TEDx per la prima volta nella provincia di Rimini nel 2018.