Più forte del Covid e degli acciacchi, ha insegnato a generazioni di anconetani: Laura Rinaldini compie 100 anni

Laura Rinaldini è nata il 18 settembre 1923 a Rimini, primogenita di quattro fratelli rimasti orfani in tenera età. Nei primi anni ’60, divenuta madre di due figli, ha seguito il marito Decio trasferitosi ad Ancona per motivi di lavoro e da lì ha continuato a insegnare fino al pensionamento. Ha sempre svolto il suo lavoro di insegnante con grande passione: i suoi alunni li chiamava 'i miei bambini'. Generosa e disponibile si è presa cura anche dei nipoti sin dalla più tenera età. Laura celebra oggi i suoi 100 anni e verrà festeggiata dai figli, dai tre nipoti, dai due pronipoti, dai più stretti familiari e amici e dalle signore che ogni giorno la curano amorevolmente.

La sua storia

Sin da ragazza ha contribuito a supportare economicamente la famiglia lavorando per qualche tempo anche nel Comune di Rimini. Dopo la guerra ha iniziato la sua carriera di insegnante elementare prima nelle campagne di Rimini, quindi nelle scuole di via Lagomaggio. Nei primi anni ’60, divenuta madre di due figli, ha seguito il marito Decio trasferitosi ad Ancona per motivi di lavoro e da lì ha continuato a insegnare fino al pensionamento. Ha sempre svolto il suo lavoro di insegnante con grande passione: i suoi alunni li chiamava 'i miei bambini'. Generosa e disponibile si è presa cura anche dei nipoti sin dalla più tenera età. Purtroppo nel ’93 è rimasta improvvisamente vedova e da allora vive a Rimini dove gode tuttora di discreta salute nonostante alcune fratture e il Covid brillantemente superato - decisamente contro ogni aspettativa - nell’agosto dell’anno scorso.