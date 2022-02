Lavoro, i giovani la parola d’ordine: Regione pronta a finanziare per 700mila euro

ANCONA- 700mila euro per finanziare progetti creati dai giovani e rivolti ai propri coetanei. La strategia per il rilancio nel settore lavoro passa dalle nuove generazioni. E’ parte della politica che vuole la Regione Marche annunciando, attraverso l’assessore alle Politiche giovanili Giorgia Latini, il finanziamento di questo tipo di operazioni. Il bando prende il nome di Conc.Im.O (Concerto, Imprendo e Ottengo).

Le risorse disponibili finanzieranno progetti con un costo complessivo ammesso a finanziamento compreso tra i 25mila e i 50mila. I destinatari dell'intervento dovranno essere esclusivamente i giovani nella fascia di età compresa fra i 14 e i 35 anni residenti o dimoranti nella Regione Marche. Ogni progetto, quindi, dovrà specificare e quantificare i destinatari finali e come verranno coinvolti. Una iniziativa nata per sviluppare nei più giovani la vocazione d'impresa, anche nell'ambito della promozione culturale e della valorizzazione del territorio, nonché iniziative di innovazione sociale finalizzate a prevenire e contrastare il disagio giovanile e il rischio di esclusione sociale e a promuovere il benessere multidimensionale dei giovani, soprattutto degli adolescenti. La proposta progettuale dovrà partire da un partenariato composto da almeno 3 soggetti individuati tra: le associazioni giovanili, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di Promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), compreso il soggetto capofila. I tre soggetti possono appartenere anche alla stessa categoria. Il partenariato deve obbligatoriamente comprendere almeno un'associazione giovanile iscritta nell'elenco regionale. Durata massima del progetto dovrà essere di 12 mesi dall’avvio. Ci sarà tempo fino al 1 aprile per inviare le domande.