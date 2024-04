"Il lascito culturale di Federico II patrimonio immateriale dell’Unesco”, la proposta sarà lanciata a "Stupor Mundi"

ANCONA – Il 2024 è un anno cruciale per la storia legata a Federico II: ricorrono gli 830 anni dalla nascita, infatti, e gli 800 anni dalla fondazione della più antica Università “statale” del mondo. Inizia domani alla Mole Vanvitelliana di Ancona (fino al 14 aprile) il “Festival Federico II – Stupor Mundi”, un altro tassello nello studio e nella valorizzazione dell’opera dell’imperatore, che si aggiunge alla legge regionale di valorizzazione della figura di questo importante personaggio di cui il consigliere regionale Carlo Ciccioli è stato relatore in consiglio regionale delle Marche.

Quali sono sono le finalità e le aspettative?

“Federico II di Svevia è l’elemento cardine attorno al quale ruota il ‘Festival Stupor Mundi’ – commenta Ciccioli – che si svolge ad Ancona e Jesi e raccoglie tutti gli studiosi più accreditati. Secondo le parole di Dante fu l’ultimo imperatore dei Romani e nacque a Jesi, in quella che allora era chiamata la Marca d’Ancona. Federico si dedicò direttamente alla letteratura scientifica scrivendo il De arte venandi cum avibus, anticipando il metodo sperimentale. Alla sua corte nacque la poesia italiana. Fu lui a far predisporre le prime traduzioni di Aristotele, che rivoluzionarono il sapere in prospettiva moderna.

Fu sempre lui a ispirare le opere matematiche e geometriche di Leonardo Fibonacci, che diffuse in Occidente l’uso dei numeri arabi e dello zero. Della fondazione della più antica Università ‘statale’ della storia ha già detto lei. Io penso che le Marche debbano essere orgogliose di aver dato i natali a un così illustre personaggio. Per questo mi sono fatto relatore di una legge regionale (approvata pochi giorni fa, ndr) che, valorizzando la figura di Federico II di Svevia, restituisca anche alle Marche la loro centralità storica”.

Per le Marche, dunque, è un’occasione unica sotto molteplici aspetti. Quali altre iniziative si prevedono?

«La nostra regione può essere il volano di iniziative di rilievo sovraregionale e sovranazionale. Federico II è importante non solo per i cultori del passato – prosegue Ciccioli – ma può offrire anche un significativo modello di riferimento per l’attualità. Il suo impegno nella dimensione politica, religiosa e sociale costituisce ancora oggi un esempio e una fonte di ispirazione. Nel 1228-1229, con la sua ‘crociata della pace’ (argomento al centro del Festival, ndr), portò a compimento un’impresa davvero straordinaria: senza battaglie né morti, ma solo tramite accordi diplomatici col sultano d’Egitto, al-Malik al-Kāmil, permise ai pellegrini cristiani di tornare a venerare il Santo Sepolcro di Gerusalemme. Si fece, dunque, promotore in tutto il Mediterraneo di una pacifica convivenza tra popoli, religioni e culture diverse ed eterogenee.

La sua persona fu punto di riferimento ineludibile per Occidente e Oriente, per cristiani, musulmani ed ebrei, che nel suo regno potevano coabitare l’uno accanto all’altro. Per questo, il giorno 11 aprile, di concerto con i referenti del Festival sarà lanciata una nuova proposta: l’avvio della procedura per trasformare il lascito di Federico II in patrimonio culturale immateriale tutelato dall’Unesco. Quel giorno ci saranno i rettori di diverse Università e i rappresentanti di diverse regioni interessate: proveremo a costruire una rete e a pensare itinerari culturali – conclude – che coinvolgano non solo l’Italia, ma anche la Germania e l’intera area euromediterranea».