Largo Staffette Partigiane, via la discarica abusiva ed ecco la nuova area giochi. Terminati i lavori

ANCONA - Nuova vita, dopo anni di abbandono, all'area di Largo Staffette Partigiane. Nelle scorse ore il Comune di Ancona ha concluso gli interventi necessari alla messa in sicurezza della zona. Tra questi la maxi pulizia della siepe sopra la piazzetta, trasformata nel tempo in una discarica abusiva, e la sistemazione dell'area giochi.

«All’operazione di maxi pulizia della siepe sopra la piazzetta che era stata trasformata in una discarica abusiva ora si aggiunge la sistemazione dell’area giochi - spiega l’Assessore al Verde e al Decoro Daniele Berardinelli – ed alcune altalene per bambini sono finalmente state sostituite con altre nuove. È inoltre sistemato il pavimento anti infortuni che negli anni si era logorato, distaccandosi e lasciando buche potenzialmente pericolose per i bimbi”. Attraverso il decoro e l’ammodernamento, nonché la messa in sicurezza delle attrezzature, anche questo punto di ritrovo torna usufruibile per grandi e piccini. «La priorità dell’intervento dell’Amministrazione Comunale in quest’area consisteva nel ripristino dell’area giochi nella sua totalità – spiega l’Assessore alle Politiche Giovanili Marco Battino - Un ulteriore passaggio sarà la tinteggiatura delle scalette: per questo aspetto contatteremo a breve alcuni istituti scolastici del territorio per improntare un progetto di street art e, una volta selezionato il disegno, procedere con la sua realizzazione per ridare finalmente un nuovo volto a questa zona».