Lanterna Rossa verso la riapertura con l'accesso per disabili 

ANCONA - Lanterna Rossa verso la riapertura. Il prossimo 4 maggio il molo tornerà fruibile agli anconetani dopo la chiusura per le restrizioni anti-Covid. Il progetto dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza, presentato nei giorni scorsi, terrà conto anche dei disabili e di chi spinge passeggini. Lo ha confermato il sindaco Valeria Mancinelli rispondendo in aula all’interrogazione di Diego Urbisaglia (Verdi).

«Il tea è stato posto all’Autorità ed è stato recepito- ha detto la Mancinelli- il molo riaprirà con l’arretramento delle balaustre di protezione e abbiamo avuto conferma del fatto che sarà realizzato anche un accesso per i disabili, con rampe o altre soluzioni. Verrà fatto durante le prossime settimane nell’ambito delle sistemazioni che si stano predisponendo per la riapertura, e siamo in linea con i tempi».