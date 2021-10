Lamborghini “Huracan” in mostra: trapianti a tempo record con la supercar

Domenica 3 ottobre a Loreto si terrà il Giubileo Nazionale dei trapiantati italiani organizzato dalla Ato Marche, Associazione per i trapianti di organi, cellule e tessuti, al quale è stata invitata la Polizia di Stato anconetana.

L’evento, concernente la donazione degli organi e i trapianti, sarà celebrato, per concessione dell’Arcivescovo Delegato Pontificio Monsignor Fabio Dal Cin, presso la Basilica Lauretana con una messa in favore delle persone trapiantate, dei loro familiari e dei medici ed operatori del trapianto, trasmessa dalla televisione vaticana per gli altri fedeli che non prendono parte al pellegrinaggio. Per l’occasione sarà presente la Lamborghini “Huracan” con la quale la Polizia Stradale effettua il trasporto di organi o di materiale ematico.



Tra i servizi svolti dalla Polizia Stradale, infatti, vi è anche quello delle staffette sanitarie e del trasporto di organi e tessuti destinati ai trapianti immediati. Grazie alle sue prestazioni, la Lamborghini si presta ad assolvere a questo importante compito, riducendo i tempi di trasporto sempre nella massima sicurezza.

A rappresentare la Polizia di Stato vi saranno il Questore di Ancona e il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per le Marche.