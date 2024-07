Basket, musica e divertimento. La cinque giorni di Laghetti Fest: grande spettacolo al Passetto

ANCONA - Musica e palla a spicchi saranno le protagoniste dei cinque giorni di Laghetti Fest, il format organizzato dall’associazione sportiva Silverback che trasformerà la pista da pattinaggio ai Laghetti del Passetto in un’arena per il basket tre contro tre. Si parte domani, martedì 9 luglio, con la tappa anconetana del torneo nazionale tre contro tre ‘RedBull HalfCourt’ dalle 17:30 (registrazione dei team) alle 22:00 con due gironi da quattro squadre: chi vincerà potrà partecipare alla finale nazionale a Palermo sabato 27 luglio. E dalle 22:00 sarà la volta del djset con musica techno e deep house con Davide Malatesta e Saverio Supplizi. L’evento ‘Laghetti Fest’ entra nel vivo con un ricco calendario capace di richiamare 280 atleti fra under dai 14 ai 18 anni (mercoledì 10 e giovedì 11 luglio) e senior (venerdì 12 e sabato 13 luglio).

“Diamo finalmente vita a questo bellissimo luogo nel cuore di Ancona con un evento sportivo di caratura nazionale capace di coinvolgere giovani e meno giovani non solo del territorio, ma anche da fuori regione; - commenta l’Assessore alle Politiche Giovanili e all’Economia della Notte Marco Battino, che prosegue – è una prima edizione con l’obiettivo di rendere questa location un punto di riferimento per la città e per il movimento sportivo streetball italiano”. Per il torneo di streetball, letteralmente ‘pallacanestro da strada’, dal 2020 disciplina olimpica, sono attese ad Ancona venti squadre: di queste quattro sono del territorio, mentre le restanti provengono da tutta Italia, a testimonianza del respiro nazionale della manifestazione sportiva, per altro affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro Marche.

“Il livello di basket quest’anno sarà particolarmente alto – fanno sapere gli organizzatori – e per la prima volta abbiamo ricevuto richieste d’iscrizione da tutta Italia: Roma, Bologna, Napoli, Milano e Cremona sono solo alcune delle città di provenienza degli atleti che si sfideranno ai Laghetti”. A corredo del torneo sportivo, non mancheranno chioschetti bar, stand gastronomici, dj set e intrattenimento con vocalist durante tutto il corso dell’evento. La manifestazione si chiuderà sabato 13 luglio, giornata durante la quale si terranno le finali del torneo dalle 16:30 alle 21:30; durante ogni intervallo di gioco è prevista la performance della scena rap Dorica. “Fra gli impegni assunti da questa Amministrazione Comunale ci sono la valorizzazione ed il rilancio in termini di offerte attrattive anche per i giovani di alcuni luoghi simbolo della città, per questo l’evento dei Laghetti Fest dimostrerà di riuscire ad unire sport e divertimento in un ambiente suggestivo da rispettare” conclude l’Assessore Battino.

Dopo le premiazioni inizierà il grande party con la musica elettronica e l’esibizione live di sei artisti italiani illustrando foto del pubblico che saranno condivise direttamente nel ledwall. Per arrivare ai Laghetti è possibile prendere l’autobus 1 /4 dalla stazione ferroviaria oppure le linee interne 91 e 92. Per chi desidera andare in bicicletta sono a disposizione alcune rastrelliere. Per ulteriori info è possibile consultare il sito www.laghettifest.com oppure rimanere aggiornato sui social ‘Silverback Streetball’.