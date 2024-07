La Luna Dance Center: festa per l'inaugurazione del nuovo ingresso al "Panettone" e l'apertura dell'area esterna

ANCONA – Ieri sera, la Luna Dance Center ha celebrato con grande entusiasmo l’inaugurazione del nuovo ingresso della propria sede sociale presso il Panettone di Ancona con i murales dell’artista Veronica Gasparoni, in arte Gazpa. L’evento ha visto una grande partecipazione di appassionati di danza e membri della comunità locale. Queste opere d’arte celebrano la creatività e l’energia della danza, trasformando l’ingresso della struttura in un’accogliente galleria a cielo aperto. La Luna fu una delle prime scuole di break dance in Italia fin dal 1985 ed è proprio qui che negli anni non solo è venuto a definirsi uno stile specifico anconetano di break dance riconosciuto a livello , ma si sono anche formati gran parte degli attuali insegnanti di break dance delle scuole di danza della zona.

Uno dei murales è dedicato a Pina Bausch, icona della danza il cui quindicesimo anniversario dalla morte è ricorso proprio ieri. Da 15 anni molti dei danzatori che hanno lavorato con lei sono ospiti periodicamente alla Luna dalla Germania come insegnanti, coreografi o danzatori e il collettivo Luna Dance Theater diretto da Simona Ficosecco rappresenta l’espressione locale del teatro danza andando in scena sui palcoscenici anche esteri come New York. È stata anche occasione per l’apertura stagionale dell’area esterna della associazione di circa 400 mq che, assieme ai 1.100 mq interni, è ora pronta per ospitare i campus estivi 2024, motore degli eventi del Conero Dance Festival. Questo spazio è il fulcro dell’attività di La Luna Dance Center, offrendo un ambiente dinamico e stimolante per artisti, studenti e appassionati di danza.

La consigliera comunale Dott.ssa Annalisa Pini, presente all’evento, ha dichiarato: «É stata un’occasione speciale al Panettone di Ancona. Questo spazio unico in Europa, con la sua forma poligonale e un sistema antisismico, è stato completamente riprogettato e ristrutturato al piano terra da La Luna Dance Center ASD. La progettazione ha riguardato anche lo spazio esterno alla Luna che avrebbe tutti i requisiti per poter essere luogo di aggregazione per la comunità. La Luna Dance Center ha una esperienza decennale nell'organizzazione di spettacoli, masterclass e stage di danza. È un punto di riferimento per gli appassionati di danza e un’opportunità per i residenti del quartiere che mi dispiace definire dormitorio, visto che ci vivo anche io. La Luna Dance Center è una bellissima realtà costruita grazie alla determinazione di Simona e Cristiano che vincono su tutto»

Cristiano Marcelli, presidente dell’Associazione: «Dal 9 luglio, tra pochi giorni, questa sede ospiterà per il sedicesimo anno il nostro campus estivo costituito da due settimane di lezioni e masterclass per tutti gli appassionati di danza dagli 8 anni fino all’età adulta. Sarà popolata da maestri internazionali e da ballerini provenienti da New York, Londra, Parigi, Barcellona, Varsavia, Malta e ovviamente Ancona, Marche e resto d’Italia. È da sempre una grande esperienza di crescita e socialità per tutti i partecipanti e saranno proprio questi artisti che animeranno gli eventi in programma in centro città del Conero Dance Festival in collaborazione col Comune di Ancona».