"La Dieci di Ancona", di corsa per la città nel nome di Lorenzo Farinelli

ANCONA - La Sef Stamura ASD organizza la III edizione dell’evento sportivo “La Dieci di Ancona” prevista per Domenica 23 Ottobre con orario di partenza della gara Competitiva alle ore 9.30 da Via Marconi fronte Mole Vanvitelliana.

Corsa podistica su strada, viene intitolata alla Memoria del dottor Lorenzo Farinelli, medico anconetano affetto da linfoma e scomparso a soli 31 anni nel 2019. In suo nome, la Fondazione Lorenzo Farinelli Onlus nasce allo scopo di destinare i fondi raccolti per perseguire finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale supportando attività di ricerca scientifica, di assistenza e di formazione nel settore delle patologie oncoematologiche anche con riferimento alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente. La manifestazione prevede la gara competitiva di 10 km di livello nazionale con percorso omologato, corredata da una manifestazione non competitiva sempre di km 10 sullo stesso tracciato, ed una passeggiata aperta a tutta la cittadinanza di km 5 e da gare delle categoria giovanili.

Novità di quest'anno è la presenza della Marathon kids, un evento ludico-motorio riservato alle scuole d'infanzia e primaria del Comune di Ancona per far vivere ai ragazzi una giornata di aggregazione e sport, con l'obiettivo di incentivare le famiglie ad una passeggiata per le vie della nostra Città, in un clima di amicizia e festa. Il percorso di km 5 sarà facilmente accessibile a tutti; si potrà correre, camminare, portare il passeggino… È previsto un premio per il gruppo classe più numeroso che permetterà di vincere una visita guidata alle grotte di Frasassi, splendido Monumento Naturale della Nostra Regione.

Prevenzione in azione

Iniziativa di rilievo per questa edizione è il progetto “Prevenzione in Azione”: nel pomeriggio del giorno sabato 22 ottobre 2022, dalle 15 alle 19, e dalle prime ore di domenica mattina 23, i partecipanti alla Manifestazione “la 10 di Ancona” potranno sottoporsi a check-up gratuiti, eseguiti da medici degli Ospedali Riuniti di Ancona, in un vero e proprio “Villaggio della Prevenzione”. Verranno monitorati i principali fattori di rischio cardiovascolare (Pressione Arteriosa, BMI, Dieta, Esercizio Fisico, Fumo) e sarà valutato lo stato di salute per permettere il cimentarsi in attività sportive in modo responsabile e corretto.

Altra iniziativa, sempre nell’ottica della valorizzazione dello stato di benessere, gli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università Politecnica delle Marche, presteranno ai partecipanti della manifestazione le loro competenze in terapie fisiche, manuali, massoterapiche per il recupero funzionale pre e post gara. Ma la manifestazione non è solo prevenzione, è anche sport, fattori che insieme rappresentano un binomio vincente a favore della salute.

Il percorso

Il percorso della competizione agonistica, collega i due porti della Città, quello antico all'interno dell'area portuale, e quello turistico ovvero Marina Dorica. Nello specifico la partenza avverrà in Via Marconi fronte Via Mamiani area Maxi Coal, i concorrenti proseguiranno in direzione centro Via XXIX Settembre, Piazza Kennedy, Corso Stamira, Piazza Roma, Corso Garibaldi, Piazza Repubblica, Varco della Repubblica interno Area Portuale, fino Fontana dei Due Soli, giro di boa e ritorno sempre attraverso il varco della Repubblica, Via dell’Appannaggio, Via XXIX Settembre, Via Marconi, Largo Borgo Pio, SS 681 in Via Mattei nel controviale laterale fino al termine con passaggio al varco sottostante il By Pass Palombella, ingresso a Marina Dorica, giro al Triangolone ed uscita da Marina Dorica attraverso Via Pantaleoni, si riprende il controviale laterale di Via Mattei, nuovamente la SS 681, L.go Borgo Pio, Via Marconi, con arrivo nello stesso punto della partenza. Il percorso sarà completamente chiuso al traffico ad eccezione dei mezzi di soccorso in emergenza ed i veicoli in sosta non potranno riprendere la marcia fino al termine della manifestazione. Il porto sarà comunque sempre raggiungibile per i veicoli, utilizzando via Mattei (carreggiata centrale) con accesso ed uscita da Via Flaminia. Per il corretto svolgimento della manifestazione sarà garantito un adeguato servizio di vigilanza da parte della Polizia Locale, del Gruppo Comunale della Protezione Civile, dell'Associazione Carabinieri in Congedo e del Moto Club Lattanzi addetto alla scorta dei concorrenti.