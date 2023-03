Il ruolo della Cina nell’attuale scacchiere geopolitico: approfondimento a Kronokermesse

Qual è oggi il ruolo della Repubblica Popolare Cinese? Il tema della centralità del colosso asiatico che alcuni interpreti vedono come grande mediatore e altri analisti occidentali collocano in una psicologia da nuova guerra fredda, è, comunque la si pensi, estremamente attuale. Anche per questa ragione, Kronokermesse, la prima rassegna di geopolitica nata nelle Marche con il proposito di disegnare la mappa di un probabile ordine globale in via di costituzione, ha deciso di dedicare ala terra del Dragone una tappa del proprio ampio itinerario. Sabato 18 marzo, a partire dalle 18:15, l’esperto di geopolitica e Geoeconomia Fabio Massimo Parenti, presenterà, alla Biblioteca Filelfica di Tolentino, il suo testo La via cinese. Il saggio edito da Meltemi, esplora a fondo il peso e l’influenza passati e presenti della grande potenza orientale. Il tema sarà posto sotto la lente di ingrandimento della riflessione pubblica e approfondirà ragioni concrete e mire reali spesso nascoste sotto svianti e parallele letture ideologiche. Fabio Massimo Parenti e? attualmente professore associato alla China Foreign Affairs University di Pechino, dove insegna International Political Economy. E? membro del Laboratorio Brics di Eurispes e ricercatore al Central China Economic Region Research Institute (CCERRI).Tra le sue pubblicazioni: Mutamento del sistema-mondo (2009); Geofinan za e geopolitica (con U. Rosati, EGEA, 2016). La seconda edizione della Rassegna di geopolitica ideata da Fabrizio Baleani è al secondo appuntamento ed è suddivisa in sue ambiti di indagine: Alla Biblioteca Filelfica di Tolentino, la sessione NuoviMondi, intercetta il racconto del continente africano e delle diverse declinazioni d’oriente, mentre alla Libreria La Fonderia, ad Osimo, esplorerà il lato occidentale europeo e statunitense grazie alla serie d’incontri “Voci da Atlantic City”.