Giornata di pulizia al Cardeto: raccolti oltre cento chili di rifiuti

ANCONA. - Oltre cento chili di rifiuti raccolti e portati a smaltimento. E’ questo il risultato del pulizia che si è svolto ieri al Parco del Cardeto organizzato da Chiron Energy in collaborazione con l’associazione PlasticFree Onlus per sensibilizzare e informare la cittadinanza e l’opinione pubblica riguardo l’importanza di un corretto utilizzo e smaltimento della plastica.

Si legge nella nota: «Sia il team Chiron che i tanti volontari giunti al Parco del Cardeto armati di guanti e sacchetti, sono stati protagonisti di un’azione concreta e dagli effetti immediati per l’ambiente: in una sola mattinata il parco è stato ripulito da ben oltre 100 kg di rifiuti. Tanta plastica, ma anche vetro e rifiuti di vario tipo abbandonati nel tempo in uno dei parchi più suggestivi del capoluogo marchigiano che si affaccia sul Mare Adriatico».

«Siamo molto felici - ha dichiarato Paolo Pesaresi, Ceo di Chiron Energy - di aver affiancato e supportato PlasticFree, insieme a tanti cittadini e molti bambini, in questa bellissima iniziativa a favore della natura nella cornice unica del Parco del Cardeto. Dobbiamo prendere tutti maggiore consapevolezza che solo il rispetto dell’ambiente che ci circonda può garantire un futuro sostenibile a noi ed alle future generazioni. Questo è un obiettivo che Chiron Energy condivide con PlasticFree e con tante altre associazioni che lottano quotidianamente per la salvaguardia ambientale».