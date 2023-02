Job Talent, il portale lavoro di Confartigianato apre uno sportello anche ad Ancona: le nuove sedi

Essere sempre più vicina alle esigenze delle imprese del territorio e delle persone in un momento molto complesso per il mondo lavoro.

Nasce da questa volontà di Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e Urbino, "JobTalent – Porte Aperte".

Job Talent è il portale del sistema Confartigianato che facilita l’incontro tra domande ed offerte di lavoro, fornendo anche informazioni su agevolazioni e strumenti di accesso al mondo lavorativo, incentivando dialogo e incontro tra imprese che fanno fatica a trovare manodopera e professionalità adatte alle loro necessità, i giovani alla ricerca di una prima occupazione, i disoccupati e chi il lavoro lo ha perso e vuole reinserirsi sul mercato occupazionale.

Per aiutare quanti sono interessati ad usufruire delle opportunità di Job Talent, il servizio, già attivo on-line, viene potenziato nella provincia di Ancona, grazie alla possibilità di un confronto diretto e personalizzato con gli esperti di Confartigianato.

Da venerdì 10 Febbraio sono aperti tre sportelli ‘fisici’ dove le imprese che desiderano registrare nel portale i profili professionali di cui hanno necessità e i lavoratori interessati a inserire il proprio curriculum vitae, possono recarsi ed essere aiutati da un operatore in grado di fornire, in tempo reale, anche le eventuali posizioni aperte e le figure professionali disponibili. Gli sportelli sono aperti ogni venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 presso il Centro Direzionale in via Fioretti 2/a ad Ancona e presso le sedi Confartigianato di Jesi, in via Pasquinelli 2/a e di Senigallia in via Chiostergi 10.