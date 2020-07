Disoccupazione alle spalle, ecco “Job Club”: guida alla seconda vita lavorativa

C’è chi ha trovato un lavoro dopo anni di disoccupazione, chi ha intrapreso una professione autonoma trasformando una passione in attività lavorativa, chi è riuscito a ottenere più opportunità professionali contemporaneamente e chi per la prima volta si è cimentato nelle autocandidature, nel sostenimento di colloqui e nella ricerca di un’occupazione attraverso nuovi strumenti. Sono le storie degli iscritti falconaresi al ‘Job Club’, il progetto finanziato dalla fondazione CariVerona e pensato proprio per guidare i disoccupati alla ricerca di un lavoro. A Falconara gli iscritti sono stati 12 e, di questi, sei (pari al 50 per cento) hanno trovato un’occupazione durante le 10 settimane di corso, tra la fine settembre e l’inizio di dicembre. In un caso è arrivata un’assunzione a tempo indeterminato. Quanto ai settori, due persone hanno iniziato a lavorare nel commercio, una in campo artistico, due nell’industria e un’altra nel settore editoriale.

Quasi tutto al femminile il gruppo di lavoro, guidato dal trainer, lo Psicologo Daniele Orazi, con 10 donne partecipanti. Quanto all’età, quattro iscritti avevano più di cinquant’anni, altrettanti avevano tra i 30 e i 39 anni, due erano nella fascia compresa tra i 18 e i 29 e altri due tra i 40 e i 49 anni. Sono stati sette gli iscritti diplomati, quattro i laureati. Due persone erano disoccupate da meno di sei mesi, tre erano in cerca di lavoro da meno di un anno, cinque venivano da un periodo di disoccupazione inferiore ai tre anni e due erano uscite dal mondo del lavoro più di tre anni fa. «Anche i dati sulla soddisfazione degli iscritti sono estremamente positivi – afferma Daniele Orazi –I soggetti sono infatti rimasti estremamente contenti del percorso svolto e lo consiglierebbero ad un amico in cerca di occupazione, con valutazioni rispettivamente di 9,80 e 9,60 su una scala di 10. Inoltre, riconoscono le grandi capacità del Job Club di motivare e organizzare strategicamente il percorso di ricerca del lavoro anche con l’utilizzo di nuove tecniche, teorie e strumenti. Anche chi non ha concretizzato un lavoro, è riuscito a togliersi di dosso la passività della disoccupazione e ad attivarsi realmente nella ricerca del proprio lavoro, effettuando colloqui conoscitivi, autocandidature e altre attività innovative e utili al proprio futuro lavorativo». Per permettere il progetto Job Club, il Comune di Falconara ha partecipato al bando della fondazione CariVerona, che ha sostenuto 20 progetti nelle province di Ancona, Verona, Vicenza e Belluno. I Job Club sono gruppi formati generalmente da 8-12 persone coordinati da un trainer certificato Job Club; sono gratuiti per i partecipanti e seguono un programma di 10 incontri settimanali, ognuno con esercizi individuali e collettivi.