Incontri, il comandante dei carabinieri Vergari a Villa Salvati

Far conoscere la struttura a quante più persone interessate: è questo l'obiettivo del Comune che ha rivolto l'invito al militare

In visita questa mattina a Villa Salvati, a Monte Roberto, il comandante della Compagnia dei carabinieri di Jesi, Simone Vergari. Presente questa mattina il sindaco Stefano Martelli, insieme al vice Melania Cannuccia e all'assessore Alessio Panfoli, con il professor Rodolfo Santilocchi, recentemente nominato presidente della Fondazione Serafino Salvati.

Il Comandante ha potuto visionare l'edificio ottocentesco di Pianello Vallesina, un gioiello architettonico recentemente riaperto alle visite insieme al parco dei tigli, di nuovo accessibile dopo ingenti lavori di messa in sicurezza e usufruibile secondo un regolamento di utilizzo approvato dal Cda. Vergari è stato poi omaggiato da Santilocchi di una pubblicazione dedicata alla scoperta del territorio di Monte Roberto. «Siamo stati davvero felici di aver avuto in visita il Comandante - fa sapere l'amministrazione comunale -. L'obiettivo è far conoscere questa meravigliosa struttura a quante più persone interessate e di rinnovare all'occasione qualsiasi forma di collaborazione e di relazione istituzionale nell'ottica di valorizzarla e preservarla».