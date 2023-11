La città di Jesi al Palio dei Comuni: buona la prima!

JESI - La prima presenza al Palio dei Comuni di Montegiorgio, andato in scena domenica scorsa, è motivo di grande soddisfazione per la città, che vanta una lunga tradizione ippica e che da manifestazioni di questo genere, contornate da tantissimo pubblico, trae ulteriore visibilità anche in chiave turistica. Carlomagno d’Esi, montato da Andrea Farolfi, si è ben comportato pur non essendo riuscito ad accedere alla finale. Il blasonato cavallo che ha rappresentato la città rientrava dopo un lungo periodo di assenza dalle corse, dovuto ad un infortunio, ma era comunque significativo dare questa occasione ad un esemplare proveniente dagli allevamenti jesini, che hanno dato i natali a tanti campioni (in questo caso l’allevamento D'Esi, di Urbano Campanelli).

"Un sincero ringraziamento - si legge in una nota del Comune di Jesi- va in particolare, a tutti coloro che hanno reso possibile questa partecipazione, in primo luogo al Comitato jesino rappresentato da Luca Taruchi e Mattia Spanò. Con i quali, a partire da questa edizione numero 35, c’è la volontà di dare il via ad una esperienza duratura nel tempo. Proprio per questo a Montegiorgio, oltre ad un buon numero di appassionati jesini, sono intervenuti anche il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, coinvolto anche in una tavola rotonda alla presenza del Commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, ed il vicesindaco e assessore allo sport Samuele Animali, insieme al Gonfalone. Che avrebbe dovuto essere portato dalla madrina della delegazione, l’olimpionica Elisa Di Francisca, costretta al forfait per motivi di salute. Per la cronaca, una finale entusiasmante ha visto trionfare proprio il portacolori del Comune di Montegiorgio, con Akela Pal Ferm condotto da Antonio Di Nardo, che si è così assicurato il Palio 2023".