Non solo luci, allestimenti natalizi per il corso e stop cantiere

JESI - Piazza Colocci sarà adeguatamente addobbata con il tradizionale albero di Natale a cui si aggiungeranno slitta e renne, mentre Piazza della Repubblica, a partire dal 17 ospiterà i mercatini natalizi.

Dal 7 dicembre chiuderà, per la pausa natalizia, il cantiere in Corso Matteotti, relativamente alla parte relativa alla pavimentazione (gli operai resteranno a lavorare solo dentro i box coperti dove si stanno rifacendo le condotte). Questo permetterà di completare l’allestimento natalizio anche lungo il Corso con soluzioni innovative. L’occasione permette di ricordare che da lunedì 6 cambia la sosta in alcune parti del centro. In particolare in Vale della Vittoria 227 parcheggi diventano a pagamento agevolato (primi 15 minuti gratuiti, poi 60 centesimi l’ora), a fronte di altri 250 che resteranno liberi nello stesso Viale a cui vanno aggiunti gli altri 210 sempre gratuiti del parcheggio coperto Mercantini. Sosta a pagamento agevolato anche in piazzale delle Conce per i circa 100 parcheggi presenti, mentre resteranno liberi e gratuiti i 150 posti nei vicini piazzale Partigiani e Piazzale del Mezzogiorno. Nel sito web del Comune tutte le informazioni e le modalità, per i residenti, di chiedere i relativi permessi.