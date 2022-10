Riflessioni sullo sport, con un occhio al nuovo palascherma: incontro sindaco-Coni

Il sindaco Lorenzo Fiordelmondo ha ricevuto in Comune il presidente regionale del Coni Fabio Luna, accompagnato dal suo vice Marco Porcarelli e dal delegato provinciale Enrico Picchio. È stata l’occasione per un primo confronto sulle tematiche dello sport in generale tra Coni e nuova Amministrazione, dopo che lo stesso Luna era stato a Jesi in occasione della Notte Azzurra.

Nel corso del colloquio sono state condivise alcune questioni, a partire dal rincaro delle bollette energetiche degli impianti con crescenti difficoltà delle società sportive. Non è mancato anche un accenno alla realizzazione del nuovo palascherma rispetto al quale si sta ultimando il progetto esecutivo che darà il via ai lavori, essendo già assegnato l’appalto integrale che prevede appunto la definizione della progettazione e la realizzazione dell’opera. Sindaco e presidente regionale del Coni hanno rinnovato l’impegno ad una proficua collaborazione per sostenere in particolare lo sport di base ed alimentare tra i più giovani i valori di socializzazione, inclusione e crescita.