Lavori al cavalcavia, aperta la seconda bretella di Viale della Vittoria. Si transita sotto un'arcata laterale del ponte

JESI- Da questa mattina è aperta al traffico anche la seconda “bretella” di Viale della Vittoria, quella che consente l’attraversamento del cavalcavia con senso di marcia Roma - Ancona utilizzando l’arcata laterale destra del ponte. «L’accesso è agevolato da una gimkana realizzata con new jersey bianchi e rossi, all’interno della quale si dovrà procedere a passo d’uomo fino al rientro dei veicoli nella corsia principale» informa il Comune. Sotto la stessa arcata, sul marciapiede, potranno passare anche i pedoni. Date le ridotte dimensioni della carreggiata non potranno però transitare autobus e mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonnellate. Con l’apertura della seconda “bretella”, che si aggiunge a quella con direzione Ancona - Roma (data dall’inversione del senso di marcia di un tratto di Via Rinaldi) attivata lunedì scorso, «la circolazione lungo l'asse Viale della Vittoria non sarà più interrotta e potrà continuare, con un disagio estremamente limitato, fino al termine dei lavori al cavalcavia previsti a fine giugno» afferma il Comune. Da oggi torna in funzione anche l’impianto semaforico all’incrocio tra Viale della Vittoria e Viale Papa Giovanni XXIII, consentendo anche a chi scende da questa strada di poter voltare a sinistra e superare il cavalcavia. Infine, sabato mattina aprirà il passaggio pedonale sopra il cavalcavia, sul lato destro a scendere, mediante una passerella in legno provvisoria che consentirà il collegamento tra il centro città e Via Gramsci.