L'8 marzo di Jesi a tinte rosa: gli eventi organizzati per la Giornata internazionale della donna

JESI – Anche quest’anno Jesi presenta un cartellone comune di iniziative in occasione della Giornata Internazionale della Donna, realizzato dall’Amministrazione comunale insieme alle associazioni impegnate sui temi dell’uguaglianza di genere. Lo ha sottolineato il sindaco Lorenzo Fiordelmondo presentando il calendario di appuntamenti in programma, che si svilupperanno dal 7 al 12 marzo, con una appendice espositiva che si protrarrà fino al 18.

Si comincerà giovedì 7, alle ore 17.30, a Palazzo dei Convegni dove, sotto il titolo “Solo perché donne” si terranno letture di lotta e di pace a cura di Casa delle Culture, Casa delle Donne, canzoniere dell’Anpi, Associazione partigiani e Arci Voce. L’8 marzo, l’appuntamento promosso dal Comune è sempre alle ore 17.30 a Palazzo dei Convegni, dove l’attrice Fiorenza Montanari si esibirà in un ricordo di Frida Kahlo e Mileva Maric, due delle donne a cui sono stati intitolati 10 parchi cittadini. Il titolo “Le idee che cambiano le cose” riprende l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale proprio per dare una lettura più femminile della toponomastica cittadina, lasciando che fossero le alunne e gli alunni degli Istituti Superiori a individuare figure di riferimento per i giovani nei più disparati settori della società.

Sabato 9, invece, doppio appuntamento. Alle 17 al Circolo Cittadino Marta Tacconi al pianoforte e le allieve dello Studio Musicale Crescendo saranno protagoniste del concerto “Muse - La musica è donna”, mentre alle ore 17.30 Palazzo dei Convegni ospiterà l’incontro su “L’emancipazione delle donne tra passato e presente: quale futuro?” promosso dalla Consulta per le donne e le pari opportunità. Sarà l’occasione per la presentazione del libro dello storico Marco Severini dal titolo “Le fratture della memoria. Storie delle donne in Italia dal 1848 ai giorni nostri”.

Altro libro in presentazione martedì 12 marzo, stavolta quello di Giancarlo Esposto dal titolo “Anagramma di donne”, sempre a Palazzo dei Convegni e sempre alle ore 17.30. Lo stesso Palazzo dei Convegni ospiterà contestualmente due mostre dedicate proprio alla Giornata Internazionale della Donna: la prima, dal 6 all’11 marzo, a cura del circolo fotografico Ferretti, la seconda, dal 12 al 18 marzo, realizzata dall’architetto Gabriele Polverari.