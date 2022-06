Polizia Locale, si rinnova il parco mezzi: consegnati i nuovi veicoli

FALCONARA - Si rinnova il parco mezzi della polizia locale di Falconara: sono stati consegnati venerdì tre nuovi autoveicoli, una Jeep Renegade ibrida e due Fiat Tipo, che andranno ad aggiungersi alla Jeep Renegade ed alla Fiat Tipo arrivate ad inizio 2022 per sostituire alcuni veicoli in dotazione al Comando ed estremamente datati, oltretutto bisognosi di continue riparazioni. Anche i nuovi mezzi saranno impiegati per servizi polizia stradale, amministrativa e per operazioni di sicurezza, in un momento in cui la polizia locale è impegnata sul territorio e anche in spiaggia con controlli periodici.

Nel dettaglio i servizi di polizia stradale, portati avanti anche attraverso la pattuglia moto montata, mirano a contrastare meglio i comportamenti di guida pericolosa, come l’utilizzo del cellulare al volante o l’alta velocità, fenomeno quest’ultimo che viene monitorato anche attraverso le tre nuove postazioni dell’autovelox mobile in via Flaminia, via Marconi e via Bruno. Sempre nell’ambito dei servizi di polizia stradale, portati avanti su tutto il territorio comunale, gli agenti sono impegnati particolarmente nella tutela degli utenti deboli, come pedoni, ciclisti e persone disabili, oltre che sul controllo del corretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, che troppo spesso non vengono utilizzati correttamente o addirittura sono assenti a bordo dei veicoli. Specifici e mirati controlli verranno effettuati periodicamente, anche in orario serale, per verificare il tasso alcolemico dei conducenti.

Proseguono nel frattempo i servizi di controllo e contrasto ai fenomeni di degrado portati avanti delle pattuglie a piedi, in particolare in centro città e, quando possibile, lungo alcuni tratti del litorale marittimo. «L’arrivo della Jeep, con alimentazione ibrida quindi con consumi più bassi – dice l’assessore alla Polizia locale Raimondo Baia – è molto importante, perché come quella già presente nel parco mezzi della polizia locale è un veicolo che può affrontare percorsi anche accidentati, in condizioni meteo difficili. Aspettavamo da tempo tutti e tre i mezzi, poi la crisi delle materie prime ha rallentato la consegna. Finalmente il Comando falconarese può contare su questi nuovi veicoli, per aumentare ancora la dotazione della polizia locale. Si tratta di uno dei tanti investimenti mirati, come quello per l’etilometro, l’acquisto dei motoveicoli e della jeep arrivata l’anno scorso, affrontati dall’amministrazione comunale per aumentare gli strumenti a disposizione e offrire un servizio più efficiente».