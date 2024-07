La musica Jazz protagonista a piazza Pergolesi: a Jesi è il momento di "Jazzy Fest"

JESI – Prende il via domani “Jazzy Fest”, una tre giorni dedicata alla musica jazz che avrà come scenografia Piazza Pergolesi. Tre concerti, ad ingresso gratuito, in una location intitolata al grande compositore jesino e che, per acustica, si presta particolarmente per questo tipo di iniziative. Sotto la direzione artistica di Andrea Molinari, il Festival - presentato oggi dall’assessore alla cultura Luca Brecciaroli - è stato volutamente dichiarato locale, destinato cioè ai cittadini di Jesi e volto a valorizzare gli artisti del nostro territorio. Si comincerà domani (giovedì 4), alle ore 21.30, con il concerto della Big Band della scuola Pergolesi, punto di riferimento della musica in città. Tra sassofoni, trombe, tromboni, pianoforte, chitarra, contrabbasso e batteria saranno 17 i componenti di un’orchestra diretta da Luca Pecchia che ripercorrerà un viaggio nella musica americana dalla fine degli anni trenta fino agli anni cinquanta.

Venerdì, sempre alle ore 21.30, sarà invece la volta di “Concerto Flouriscent”, con il duo composto dal chitarrista jesino Stefano Coppari e dall’affermata cantante di jazz Camilla Battaglia per una produzione delle Marche Music Collage: un inedito albun che sarà per la prima volta proposto live al pubblico con un’anima fotografica dell’artista jesina Francesca Tilio che per l’album produrrà “My bright plant”, un’opera fotografica partecipativa che confluirà nel vinile Floruscent in uscita ad autunno. Terzo appuntamento sabato 6, anche questo alle 21.30, con il Giacomo Uncini Quartet dove l’artista jesino guiderà con la tromba un quartetto composto da altri tre marchigiani al piano, al contrabbasso e alla batteria proponendo un repertorio di brani frutto di una mirata ricerca filologica della classicità con accorgimenti moderni.