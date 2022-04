"Giovani Capitani Coraggiosi", Jack Sintini e Cna Ancona in un viaggio tra gli imprenditori di oggi e domani

ANCONA - Dopo due anni di eventi online il gruppo Giovani Imprenditori riparte a vele spiegate, con un progetto formativo rivolto agli imprenditori di oggi e di domani. Il percorso per “Giovani Capitani Coraggiosi” si apre giovedì 21 aprile, con la straordinaria partecipazione di Giacomo Sintini, ex pallavolista e life coach.

Durante l'evento verrà affrontato un vero e proprio viaggio, alla scoperta del campione nella vita e nello sport, partendo dalla valorizzazione del talento e passando per le difficoltà affrontate nel corso della propria carriera, fino alla conquista del successo.Durante l’incontro verranno svelate le tappe del percorso, che si delinea nell’arco di tutto l’anno, e le personalità di spicco che contribuiranno a rendere ogni step una preziosa occasione formativa e di networking. Appuntamento da non perdere, dunque, giovedì 21 aprile, a partire dalle 17:30, presso il City Hotel di Senigallia, per scoprire tutte le fantastiche novità dedicate ai giovani imprenditori.

«Siamo pronti a salpare verso una nuova avventura formativa - dichiara Roberto Grilli, presidente Giovani Imprenditori CNA Ancona - Dopo due anni di pandemia e difficoltà nel potersi incontrare e crescere insieme, abbiamo pensato ad un format, scusatemi il gioco di parole, formativo e conoscitivo di quelle che sono le realtà economiche dei giovani imprenditori sul territorio anconetano. La finalità dell'iniziativa è quella di formarsi, crescere insieme e conoscerci. Per l'evento inaugurale del 21 aprile, abbiamo pensato ad un ospite di eccezione: Jack Sintini. L'ex pallavolista e life coach presenterà quello che sarà un percorso di conoscenza di questi imprenditori del territorio, attraverso speakers di alto livello che abbiano con una formazione trasversale che vada ad intercettare tutti i settori del nostro meraviglioso territorio». Clicca qui per partecipare.