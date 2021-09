Torrette profuma di novità, Ivan racconta una scommessa chiamata Beerstrot07

Una scommessa dai connotati della sfida. Nata dalle difficoltà del periodo Covid e sviluppata nelle ultime settimane grazie all’iniziativa di due giovani anconetani. Così è nato Beerstrot07, il pub che ha arricchito il panorama del mangiare e bere di Torrette, lo storico quartiere anconetano che riunisce tante generazioni. Ed è nato soprattutto grazie all’iniziativa di Ivan Luconi, torrettano doc classe ’91, che insieme alla compagna ha dato vita ad una storia tutta da raccontare giorno dopo giorno:

«Ho deciso in società con la mia compagna di dar vita ad un qualcosa di particolare per questo quartiere. L’idea l’abbiamo partorita nel periodo del Covid, tra mille difficoltà, quando la situazione non era certo delle più rosee. Venivamo già dal mondo della ristorazione, ci piaceva far qualcosa per Torrette che pian piano si stava appiattendo. Volevamo proporre qualcosa di diverso».

Dall’inaugurazione ufficiale sono passati circa venti giorni, venti giorni in cui il via vai di gente è stato veramente importante: «Lavoriamo da pub e paninoteca proponendo birre artigianali e panini con prodotti locali. Esaltiamo anche il territorio. Per il momento non possiamo lamentarci, dalle 18 alle 2 di ogni giorno quando siamo aperti la gente viene di frequente a trovarci ma per i primi bilanci c’è ancora tempo. Vogliamo vincere tutti insieme questa scommessa».