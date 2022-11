Italia-Germania Under 21 al Del Conero: come acquistare i biglietti

ANCONA - Sabato 19 novembre allo stadio Del Conero la Nazionale Italiana di Calcio Under 21 sfiderà la nazionale under 21 della Germania in un incontro amichevole. Dopo i due test di settembre contro Inghilterra e Giappone, gli azzurrini di Paolo Nicolato tornano dunque in campo sabato 19 novembre ad Ancona. Il calcio d'inizio sarà alle 17.30 e la partita sarà in diretta su Rai2. L'ultima partita dell'Under 21 ad Ancona risale a 14 anni fa: l'11 ottobre 2008 la Nazionale allenata da Pierluigi Casiraghi pareggiò 0-0 contro Israele in una gara valida per i playoff per l'accesso alla fase finale dell'Europeo.

I biglietti per Italia-Germania possono essere acquistati presso i punti vendita Vivaticket e sui siti www.figc.vivaticket.it e www.vivaticket.com .

Sono previsti prezzi popolari e tariffe ridotte per gli Under 18. Le informazioni sui biglietti si trovano sul sito istituzionale della Figc, alla pagina https://www.figc.it/it/tifosi/news/nazionale-under-21-gli-azzurrini-sfidano-la-germania-in-vendita-i-biglietti-per-l-amichevole-di-ancona/

Sullo stesso sito sono disponibili anche tutte le informazioni sulla partita, alla pagina https://www.figc.it/it/nazionali/news/sabato-19-ad-ancona-test-con-la-germania-tra-i-25-