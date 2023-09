Europei 2023, ad Ancona l'Italvolley aspetta la Germania: parcheggi e viabilità

ANCONA - Appuntamento domani sera 6 settembre con la seconda gara in cui sarà impegnata la nazionale italiana di volley maschile allenata da Ferdinando De Giorgi per la 33esima edizione dei Campionati Europei maschili 2023. Ad Ancona in campo Germania - Italia al PalaPrometeo Estra. Grande è l'attesa per questo incontro degli azzurri.

"Invito gli appassionati a raggiungere il PalaPrometeo per sostenere la nostra nazionale - afferma il vicesindaco e assessore allo sport Giovanni Zinni -. Invito inoltre a prediligere l'utilizzo delle navette che gratuitamente collegano diversi punti della città al palas".

Per favorire l'accesso al palas e agevolare la viabilità, l'Amministrazione ha predisposto in collaborazione con Conerobus servizi di navette e aree di sosta in diversi punti del territorio. In particolare le navette che raggiungeranno il PalaPrometeo seguiranno il percorso: stazione FS- Piazza Ugo Bassi – Tavernelle- Stadio- Palas. La linea rossa e la linea blu collegheranno i parcheggi e i punti nevralgici della città con la struttura di Passo Varano.

La mappa dei parcheggi