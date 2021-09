No Green Pass, Italexit davanti al Tribunale: «Leso lo stato di diritto, intervenga la magistratura»

Si è svolto oggi pomeriggio, 18 settembre, l’evento nazionale “C’è un giudice a Berlino organizzato da Italexit e dal suo leader Gianluigi Paragone in varie piazze d’Italia per sensibilizzare la magistratura sulla situazione generale legata al discorso Green pass che, secondo i manifestanti, è ritenuta una forzatura sullo stato di diritto. Anche nel capoluogo, davanti al Tribunale in Corso Mazzini, si è svolta l’annunciata mobilitazione guidata dal coordinatore regionale Italexit Marche Massimo Gianangeli (nella foto sotto):

«Siamo davanti al tribunale perché riteniamo che da un anno e mezzo, in particolare nelle ultime settimane, si è sostituito lo stato diritto con uno stato di fatto – ha spiegato Gianangeli prima di iniziare il comizio dove non sono mancati i collegamenti con le altre piazze italiane – Questo stato di fatto è fondato sulla paura, sull’intimidazione, sui dati contraddittori, sulla lacerazione sociale. Ci stanno mettendo gli uni contro gli altri. Serve un intervento della magistratura, solo i magistrati possono dare un altolà a questa deriva. Si è scardinato uno stato di diritto in uno stato democratico. Incredibile tutto questo».

Non è mancata anche una battuta sui vaccini: «Non siamo contrari, chi vuole vaccinarsi deve poterlo fare in sicurezza. Chi sceglie di non vaccinarsi, tuttavia, deve poter vivere, lavorare e non subire discriminazioni che con il Green pass non hanno alcuna attinenza sanitaria. Un vaccinato può contagiarsi e contagiare, i vaccini sono autorizzati ai fini della prevenzione dalla malattia non dall’infezione. Il Green pass è un provvedimento che va abolito e cassato. Iniziative future? Sicuramente, già il fatto di aver unito tante piazze d’Italia ci rende soddisfatti».