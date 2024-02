Gerundini, ecco il nuovo Cda: parte il nuovo corso post-pandemia

FALCONARA - Il rinnovo del consiglio di amministrazione dell’Opera Pia Clorinda Gerundini segna una nuova stagione per l’istituto di via Da Vinci, ma allo stesso tempo riconosce ai vertici uscenti la capacità di amministrare la struttura anche in periodi di grave emergenza, come quello della pandemia. Nel cda del Gerundini resta infatti Giovanni Angelelli, presidente uscente, indicato dalla minoranza consiliare del Comune di Falconara, una candidatura accolta dal sindaco Stefania Signorini con il decreto di nomina del 15 febbraio scorso. Tutti gli altri componenti sono nel segno del rinnovamento, a partire da Tonino Valeri, perito di infortunistica stradale e fino all’anno scorso segretario nazionale del sindacato di categoria. Valeri è stato indicato dalla maggioranza insieme a Stefania Marini, ex presidente della commissione consiliare per i Servizi sociali, impegnata nel volontariato e nel servizio ai più deboli. Il terzo nome indicato dalla maggioranza è quello di Antonello Agostinelli, impegnato nell’associazionismo di quartiere e nel volontariato. Per la minoranza il sindaco Signorini ha nominato, oltre al presidente uscente del Gerundini, anche Davide Rettaroli, impiegato amministrativo nel settore sanitario pubblico.

Il rinnovo del consiglio di amministrazione dell’istituto Gerundini sottolinea lo stretto legame tra il Comune di Falconara e la casa albergo di via Da Vinci. Si tratta di un’eccellenza del territorio: gli ospiti possono svolgere numerose attività proposte da istruttori e animatori, socializzare grazie alle feste organizzate in occasione di compleanni e ricorrenze, restando vicini ai loro familiari, oltre che mantenere i legami con il territorio grazie a eventi che coinvolgono anche le istituzioni.

Ora il nuovo cda dovrà individuare al suo interno il presidente, che dovrà coordinare l’attività corale di tutti i consiglieri, ognuno chiamato a impegnarsi per la struttura e di conseguenza per il territorio. «Un grande in bocca al lupo va ai componenti del consiglio di amministrazione appena nominati – è l’augurio del sindaco Stefania Signorini – che affronteranno una grande sfida, quella di mantenere la gestione del Gerundini al passo con i tempi garantendo grande attenzione al benessere degli ospiti e ai loro familiari. Ringrazio i componenti uscenti Sauro Ballarini, Vittorio Di Gregorio, Loredana Pettinelli e Mauro Brugiaferri per il lavoro, l’impegno e il tempo profusi in questi anni al servizio della comunità».