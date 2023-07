Presidenza Istituto Campana, pronta l'impugnazione contro la sentenza pro-Comune

“Rispettiamo naturalmente la sentenza del Tribunale di Ancona ma siamo pronti ad impugnarla e richiedere un sospensiva, per il bene dell’Istituto che deve poter continuare a garantire la propria attività culturale a vantaggio della popolazione. Non è una richiesta a livello personale ma a tutela dell’istituto Campana”. E’ chiara la presa di posizione della Presidente dell’Istituto Campana per l’Istruzione Permanente Gilberta Giacchetti dopo la sentenza che ha visto accogliere il ricorso del Comune che aveva a sua volta impugnato la delibera assunta dal consiglio d’amministrazione dell’Istituto Campana il 3 maggio 2021 con la quale veniva nominata Presidente la stessa Gilberta Giacchetti. Che ora replica, pur accettando quanto emesso dal Tribunale: “Impugneremo di nuovo la sentenza e chiederemo la sospensiva perché il Campana non può fermarsi. E’ a nome dell’Istituto che ci predisponiamo a compiere questi passi. Con tale sentenza la numerose iniziative previste rischiamo di bloccarsi e soprattutto si rischia di compromettere, non facendoli partire, i lavori di completamento dell’Istituto per i quali abbiamo ottenuto ingenti risorse dall’Ufficio della Ricostruzione. Sarebbe imperdonabile per l’Istituto e per la cittadinanza veder fermati i progetti che stanno partendo e che rappresentano il lustro della nostra struttura che è sempre più un punto di rifermento del territorio, non solo cittadino e regionale. Bloccarne le iniziative sarebbe una posizione suicida. Del resto abbiamo la convinzione che impugnare la sentenza per questa causa civile promossa dal Comune sia un passo giuridicamente legittimo e culturalmente necessario”.