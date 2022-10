Censimento Istat, c'è lo scoglio telematico per gli anziani: pronta l'assistenza della Uil

I volontari della Uil Pensionati stanno rispondendo in questi giorni alla richiesta di informazioni e di assistenza di molti anziani nell’adempimento dell’obbligo di compilazione del questionario di rilevazione ISTAT. E’ partita, infatti, nelle scorse settimane in 71 comuni marchigiani (17 in Provincia di Ancona, 10 in quella di Ascoli Piceno, 12 nel fermano, 17 in Provincia di Macerata e 15 in quella di Pesaro Urbino) l’edizione 2022 del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni dell’ISTAT. Si tratta di un adempimento obbligatorio che viene svolto secondo due modalità che variano a seconda di quale campione individuato si appartiene – indagine “areale” o indagine “da lista”. Mentre gli appartenenti al primo campione riceveranno la visita a casa da parte dei rilevatori, le famiglie che sono state selezionate per la seconda tipologia di rilevazione potranno utilizzare diversi canali: via web, telefono, avvalersi di un rilevatore o recarsi presso il Centro comunale di Rilevazione del proprio Comune di residenza.

«Le famiglie interessate devono aver ricevuto una lettera dell’Inps – precisa Marina Marozzi, Segretaria Generale Uil Pensionati Marche – e considerato che tra le modalità di compilazione del questionario c’è anche quella telematica, informiamo gli anziani interessati che se lo vorranno potranno avvalersi dell’assistenza dei nostri volontari che sono a disposizione presso le sedi marchigiane della Uil. Come già avviene per lo Spid o l’accesso ad alcuni bonus, anche in questo caso gli uffici della Uil Pensionati sono, infatti, a disposizione di quanti vorranno procedere con la compilazione on-line non avendo gli strumenti informatici per farlo. E’ sufficiente portare con sé la lettera ricevuta. Per quanti, invece, è prevista la visita in casa da parte di un rilevatore – conclude Marozzi - raccomandiamo la massima attenzione, ricordando che la persona incaricata deve essere in possesso del cartellino identificativo».