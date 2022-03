Ispettorato del lavoro, c'è agitazione: l'incontro dei sindacati con il Prefetto

ANCONA - Ispettorato del lavoro: personale in agitazione. «Questa mattina - si legge in una nota dei sindacati - una delegazione della Fp Cgil, della Fp Cisl e di lavoratori ha incontrato il Prefetto Darco Pellos per illustrare le ragioni della protesta».

I dipendenti dell’ente, infatti, «sono in stato di agitazione per l’esclusione dall’indennità ministeriale che si somma ai problemi di carenza di organico e d’ inadeguata formazione. In attesa dello sciopero del 18, sindacati e lavoratori, questa mattina, hanno fatto il punto della situazione con il Prefetto di Ancona».