Trasporto scolastico, via alle iscrizioni per il 2020-2021: tutte le istruzioni

Dal prossimo 17 agosto e fino al 31 agosto sarà possibile iscrivere gli studenti frequentanti la scuola dell’obbligo al Servizio di Trasporto Scolastico per l’anno scolastico 2020/2021. La modalità di iscrizione sarà esclusivamente on line tramite la piattaforma Entranext. Per effettuare l’iscrizione sarà necessario accedere al seguente link https://portale-ancona.entranext.it/Home/Index

Chi non è iscritto al portale

Chi non è iscritto a questo portale dovrà:

cliccare nel pulsante rosso “Accedi” e attivare la piattaforma Entranext;

accedere alla voce “non sei ancora registrato” ed inserire le proprie credenziali.

una volta inserite le credenziali arriverà una mail con il link di attivazione delle medesime.

Chi è iscritto al portale

Per chi invece è già iscritto e/o ha terminato il percorso di inserimento delle credenziali, è sufficiente cliccare sul pulsante rosso “Accedi”, entrare nella piattaforma Entranext, inserire le proprie credenziali. In automatico si aprirà la finestra per inserire telematicamente i dati necessari per l’iscrizione.

Agevolazioni

Per beneficiare dell’abbattimento della tariffa con il modello ISEE (con scadenza 31/12/2020) sarà necessario:

accedere alla propria area riservata;

cliccare sul tasto “Presentazione ISEE”;

caricare le prime tre pagine del modello ISEE in formato PDF.

Il modello ISEE deve essere inserito all’atto dell’iscrizione, altrimenti verrà applicata la tariffa intera.

Informazioni

Per maggiori informazioni sarà possibile telefonare, dal 17 agosto, al numero 071 222 5016 in orario di ufficio.