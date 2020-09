Lavoro, tecnologia e innovazione per reagire al Covid: azienda a caccia di talenti

Colpita dal Covid l’economia regionale cerca di reagire e non mancano esempi positivi di pmi che rilanciano e assumono. A fianco di un 75% di imprese marchigiane che, secondo uno studio della Camera di Commercio delle Marche, ha registrato una riduzione del fatturato nel bimestre marzo-aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 c’è un 5% che dichiara di aver aumentato il proprio fatturato nonostante il lockdown. O che comunque si è rimboccato le maniche per cercare di cavalcare la crisi con progetti innovativi e di alta tecnologia da lanciare sul mercato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È il caso di IOTALAB, la start up nata dalla collaborazione tra VeSTA Srl e Zanini Consulting, nei mesi scorsi protagoniste nazionali con il lancio del Safety Bubble Device, un distanziometro capace di suonare o vibrare se ci si avvicina troppo a un secondo dispositivo. Un dispositivo pensato per la sicurezza personale, particolarmente apprezzato nei luoghi di lavoro (anche perché assolutamente rispettoso della privacy, non tracciando i percorsi ma registrando i contatti troppo ravvicinati tra le persone) e anche per lo svago: il settore immobiliare milanese, alla sua prima uscita post lockdown, lo ha adottato per un aperitivo di networking in tutta sicurezza. E proprio IOTALAB sta cercando ad Ancona ingegneri informatici ed elettronici, anche alla prima esperienza, per lo sviluppo di progetti innovativi. Un’ottima notizia sul fronte dell’occupazione e che testimonia un’imprenditoria vivace, che sa guardare al futuro e che non si arrende.