Cresce l'equipe dell'Istituto Oncologico Marchigiano: due ingressi pesanti. "Oltre 350 pazienti in carico"

Cresce la famiglia dell'’Istituto Oncologico Marchigiano che porta avanti la missione di sostegno ai malati e alle loro famiglie; solo nel 2023 in maniera totalmente gratuita oscillano tra i 350-400 i pazienti assistiti direttamente a casa loro - ridistribuiti su tutto il territorio provinciale - dall'equipe messa in campo per le varie esigenze sanitarie e non solo. Un impegno che ha bisogno costante di buone e competenti energie per sostenerne la Mission, le attività di assistenza domiciliare e le campagne di sensibilizzazione. Per questo motivo il Consiglio di amministrazione di IOM Ancona ha accolto in famiglia due nuovi membri: Sauro Longhi già Rettore dell’Università Politecnica delle Marche e il dr Marco Luchetti già Assessore regionale e presidente commissione regionale sanità e servizi sociali. La presidente dello IOM Ancona, Annamaria Renzi, nel dare il benvenuto ai due nuovi consiglieri, ringraziandoli per aver accettato di entrare a far parte della organizzazione condividendone la Mission sociale e umanitaria, ha sottolineato l’indiscussa professionalità e l’impegno costante nel tempo di tutti gli operatori IOM che potranno avvalersi della competenza dei due nuovi componenti del CDA IOM.