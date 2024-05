Dai romanzi scritti al pc in cameretta al successo della saga degli Harrison: A.J. Foster si racconta

SENIGALLIA- Ha 22 anni, è di Senigallia e con i suoi romanzi è una delle scrittrici emergenti più amate, soprattutto dalle adolescenti. Aurora, meglio conosciuta come A.J. Foster, è la penna dell’ormai famosa saga legata alle vicende della famiglia Harrison. I primi tre libri hanno venduto complessivamente oltre 100mila copie. Aurora quando hai scoperto la passione per la scrittura? «Ho iniziato a scrivere fin da bambina, avevo un diario dove raccontavo le mie giornate in maniera molto romanzata. A 15 anni, quando mi hanno regalato il primo pc, ho cominciato a scrivere storie inventante. Circa un anno dopo ho deciso di pubblicarle su Wattpad e da lì è iniziato tutto». Quindi, oltre allo studio portavi avanti anche questa tua passione? «Non vedevo l’ora di tornare a casa da scuola. Mi chiudevo nella mia cameretta a scrivere con il pc. Ai miei genitori non ho detto nulla, lo hanno saputo solo un paio d’anni fa». E come l’hanno presa? «Sono stati molto contenti. Gliel’ho detto appena finita la maturità. Volevo pubblicare da sola su Amazon, ma ancora non lavoravo e avevo bisogno di un aiuto economico. Devo dire che hanno contribuito con orgoglio e partecipazione. Da quel momento sono diventati i miei fan numero 1». Per quale motivo hai voluto sempre tenere per te la tua passione? Perché non dire a nessuno dei tuoi libri? «Per me la scrittura era un esperimento, non mi sentivo compresa dalle persone che mi stavano vicino. Nella fase adolescenziale ero una ragazzina ribelle, introversa. Facevo fatica a parlare, il modo per esprimermi era la scrittura, quindi la strategia è stata scrivere su una piattaforma gratuita. Ancora oggi, molte persone che mi conoscono non sanno che A.J. Forster sono io, preferisco non farmi conoscere con il mio vero nome. C’è una Aurora per la vita privata e una Aurora per la vita pubblica».

A proposito di A.J. Forster… perché la scelta di questo pseudonimo? «È un mix tra il nome e il mio cognome». Come è nato il tuo primo libro? Com’è arrivata l’ispirazione per la storia? «Quando ho scritto “Dangerously Mine -Pericolosamente mio”, il primo libro della saga degli Harrison, avevo 16 anni. Ero arrabbiata con il mondo, avevo degli ideali, come quello di avere una grande famiglia, e un pensiero particolare sulle storie d’amore. Ci ho messo molta immaginazione per scriverlo. Questo è stato il primo libro che ho pubblicato su Wattpad e poi su Amazon. Ho raggiunto il terzo posto tra i best seller e sono stata contattata dalla casa editrice Magazzini Salani». Ti saresti aspettata tutto questo successo? «No, quando l’ho scritto non intendevo fare la scrittrice di professione, volevo solo sfogarmi. Nel tempo però ho visto tanti lettori avvicinarsi a me, a fare il tifo affinché il libro diventasse cartaceo. Quando vado al firmacopie per me è sempre una sorpresa, ci sono persone emozionate di incontrarmi». Il 12 maggio presenterai il terzo libro della saga, “Naively mine. Ingenuamente mio”, alla Rotonda di Senigallia. Che effetto ti fa farlo nella tua città natale? «È un’emozione stranissima, direi unica rispetto ai firmacopie nelle altre città. Un po' mi spaventa...». Hai altri libri in cantiere? «Stiamo editando il quarto dei sei libri della saga, poi sto scrivendo un fantasy che pubblicherò su Wattpad».