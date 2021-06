Sanità Marche, Saltamartini sugli interventi chirurgici rinviati: «Dobbiamo recuperarli tutti»

«Dobbiamo recuperare tutti gli interventi chirurgici classificati come C e D che erano stati rinviati». Non solo Covid per l'assessore regionale alla Sanità delle Marche, Filippo Saltamartini, che guarda anche alla necessità di recuperare il terreno perso in questi mesi in cui il sistema sanitario regionale è stato impegnato nella gestione dell'emergenza sanitaria. "Ci stiamo concentrando sulle liste d'attesa- continua Saltamartini- e propri ieri abbiamo convocato la Cabina di regia. Dobbiamo recuperare tutti gli interventi chirurgici classificati come C (ricovero entro 180 giorni) e D (ricovero entro 12 mesi) che erano stati rinviati. Stiamo poi lavorando per una attivazione del Centro unico di prenotazione più efficace, penso alla registrazione delle comunicazioni in modo tale che ogni operatore sia responsabilizzato in base alle risposte che fornisce e, infine, stiamo lavorando sul fascicolo sanitario elettronico. Uno strumento essenziale, ma partiamo dall'ultima posizione tra le Regioni". Sanità marchigiana al lavoro anche sulla riduzione della mobilità passiva che continua a restare alta. "Ci stiamo impegnando per superare due gap della sanità regionale: la mobilità passiva per gli interventi chirurgici sull'oncologia- conclude Saltamartini- perché non possiamo permettere che i nostri cittadini per interventi neoplastici ricorrano alla sanità di altre Regioni, e sulla traumatologia perché dobbiamo smettere di spendere 40 milioni di euro all'anno di mobilità passiva per interventi su menisco e crociati".