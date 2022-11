Conduttura rotta, stop all'erogazione dell'acqua per permettere la riparazione

CHIARAVALLE - Viva Servizi che gestisce il servizio idrico integrato nella provincia di Ancona, comunica che in tutto il territorio del comune di Chiaravalle questa notte (tra il 24 e il 25 novembre) dalle 23.00 alle 5 circa, a causa della rottura improvvisa della tubazione principale di alimentazione, interromperà l'erogazione dell'acqua. Il lavoro di riparazione viene effettuato di notte per ridurre i disagi ai cittadini e alle attività commerciali. Dopo il ripristino del servizio si consiglia di far scorrere per qualche secondo l'acqua dai miscelatori prima di utilizzarla.