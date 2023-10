Dall'Hub Amazon fino all'Interporto, Confartigianato Trasporti: «Momento importante per lo sviluppo delle Marche»

JESI- «Il settore dell’autotrasporto e della logistica sono fondamentali per la crescita della nostra regione». Ad affermarlo Confartigianato Trasporti che parla di un momento di importante sviluppo per le Marche in termini di infrastrutture: dal nuovo insediamento Amazon, in costruzione a Jesi e che prenderà avvio il prossimo anno, all’Interporto Marche, «una infrastruttura decisiva che potrà avvicinare le imprese marchigiane ai mercati europei». Inoltre, da gennaio crescerà l’intermodalità con nuove linee ferroviarie che partiranno dall’interporto per collegare le Marche all’Europa.

Di questo e molto altro se ne discuterà sabato 7 ottobre nel convegno “Infrastrutture e autotrasporto”, organizzato da Transport Service e Confartigianato Trasporti che si terrà dalle ore 10 presso l’hotel “Le case” a Macerata. Parteciperanno tra gli altri il presidente e il segretario nazionale di Confartigianato Trasporti Amedeo Genedani e Sergio Lo Monte, il Presidente della Regione Francesco Acquaroli, Giberto Gasparoni segretario di Confartigianato Marche, Angelo Pisa Presidente Transport service, Giampaolo Calcabrini presidente Confartigianato Trasporti Macerata, Ascoli Piceno e Fermo