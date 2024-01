Centenario dell'International Inner-Wheel: sulla facciata del municipio sventolerà la bandiera del club

La bandiera dell'’International Inner Wheel- la rinomata associazione senza scopi di lucro, tutta al femminile, presente in ogni parte del mondo- sventolerà sulla facciata della residenza municipale per celebrare i 100 anni dalla fondazione, che cade domani, 10 gennaio 2024. Per solennizzare questo importante anniversario, celebrato in tutti i continenti, il Club di Ancona ha inoltrato al Sindaco Silvetti la richiesta di installare la bandiera dell’associazione sulla facciata del Municipio, trovando accoglienza per la giornata di venerdì 12 gennaio. In quella data ad accogliere le delegate guidate dalla presidente del Club Ancona- Riviera del Conero, Romana Montemarani Archibugi, saranno presenti il primo cittadino e l’Assessore a Pari Opportunità, Terzo settore e altre deleghe, Orlanda Latini.

L’Inner Wheel è una associazione privata, senza scopi di lucro, aperta a tutte coloro che ne vogliono fare parte e condividano i principi di amicizia, servizio e comprensione internazionale. Sono valori morali universali che l’I.W. sostiene e promuove con coerenza e determinazione. Le radici dell’Inner Wheel risalgono al 10 gennaio 1924 quando Margarette Golding costituì a Manchester, insieme ad altre mogli di rotariani, il primo club per portare a compimento, nonostante le difficoltà della guerra, le iniziative umanitarie dei mariti. Finita la guerra l’Associazione si diffuse rapidamente prima in Gran Bretagna ed in Irlanda e successivamente in tutta Europa e quindi nel mondo e così nel 1967 si diede la denominazione ufficiale di INTERNATIONAL INNER WHELL. Attualmente è l’Associazione femminile più diffusa al mondo. L’Inner Wheel è riconosciuta dalle Nazioni Unite presso cui è presente con sette rappresentanti che seguono e assistono le sessioni di lavoro delle Commissioni che si occupano dei diritti umani, dei bambini, della condizione della donna, della famiglia, degli anziani e della droga. A testimonianza dell’operato dell’associazione nel corso di un secolo, la presidente del Club di Ancona fa parlare i numeri: l’Inner Wheel è presente in 104 Nazioni, con 4000 Club di cui fanno parte 120.000 Socie; in Italia i Club sono 235, con 5721 Socie attive e 191 membri onorari. Il Club di Ancona è stato fondato il 12 ottobre del 1994 e dalla sua costituzione ha promosso service di carattere umanitario, sociale e culturale, collaborando con le Istituzioni, enti vari, i Rotary e altri Club service della città.