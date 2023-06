Intelligenza artificiale, a Portonovo arrivano un premio Pulitzer e un prof di Harvard

ANCONA - È italiana, anzi, marchigiana la prima Cattedra sull’Intelligenza Artificiale finanziata dall’Unione Europea: la Cattedra ‘Jean Monnet EDIT’ (Etica per un’Europa DigiTale Inclusiva) è ad oggi l’unico corso accademico in tutta Europa dedicato all’etica dell’AI ed arriva nelle Marche grazie all’iniziativa della Professoressa Benedetta Giovanola, docente dell’Università di Macerata. Un percorso unico nel suo genere, attivato in partnership con le più prestigiose università del mondo, prima tra tutte Harvard. La Cattedra ‘esordirà’ pubblicamente lunedì prossimo (12 giugno) aò Seebay di Portonovo con il worskhop ‘The Ethics and Political Theory of the Digital Age: European and Global Perspectives’, nel quale si confronteranno i massimi esponenti internazionali in materia di AI e delle sue ricadute, specialmente etiche: la Premio Pulitzer 2022 Erin Kelly, esperta di criminal justice nel contesto americano in cui è attualmente controverso l’utilizzo del software ‘Compass’ come ‘predittivo’ della reiterazione dei reati, e il docente di Harvard Mathias Risse, teorizzatore del pensiero che l’AI possa alterare il significato stesso della vita.

Intervengono

Benedetta Giovanola, Titolare Cattedra Jean Monnet EDIT / Professore Ordinario Filosofia Morale UniMc

Erin Kelly, Premio Pulitzer 2022

Mathias Risse, Director of the Carr Center for Human Rights Policy Harvard University